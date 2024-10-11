Цьогоріч сапери розмінували 14 тисяч гектар сільгоспземель на Миколаївщині: ними вже можуть користуватися аграрії

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Від початку 2024 року сапери обстежили та очистили від мін 14 тисяч гектар сільгоспземель у Миколаївській області. З них 1,9 тисячі гектар передали аграріям для роботи у вересні.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Всього, каже вона, у вересні сапери повернули українським аграріям у використання понад 30,5 тисячі гектар сільгоспземель, готових до використання.

— Це в півтора рази більше, аніж у серпні. Крім того, у вересні ми мали історичну подію — відбулися перші аукціони у системі Prozorro на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення, — зазначила Юлія Свириденко.

Всього з початку року піротехніки обстежили понад 257 тисяч гектар земель.

Миколаївщина увійшла до трійки областей, де було обстежено найбільше земель:

Херсонська область : 26,2 тисячі гектар у вересні, 210,7 тисячі гектар — з початку року;

: 26,2 тисячі гектар у вересні, 210,7 тисячі гектар — з початку року; Харківська область : 2,6 тисячі гектар у вересні, 20,1 тисячі гектар — з початку року;

: 2,6 тисячі гектар у вересні, 20,1 тисячі гектар — з початку року; Миколаївська область: 1,9 тисячі гектар у вересні, 14 тисячі гектар — з початку року.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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