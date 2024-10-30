  • середа

    30 жовтня, 2024

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Школи Миколаївщини отримали 10 нових мікроавтобусів для підвезення дітей з інклюзивних класів

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 18:20, 30 жовтня, 2024

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

У середу, 30 жовтня, школам Миколаївської області передали 10 мікроавтобусів Volkswagen Multivan (T7), наданих партнерами із землі Нижня Саксонія.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

З цього приводу начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі звернувся до батьків із проханням контролювати використання цих мікроавтобусів за призначенням, а саме для підвезення дітей з інклюзивних класів, забезпечуючи їх комфорт і безпеку.

Нові мікроавтобуси отримали такі навчальні заклади:

  • Миколаївська гімназія №36;
  • Миколаївський ліцей №53;
  • Миколаївська гімназія №57;
  • Миколаївська гімназія №54;
  • Новоодеський ліцей №2;
  • Баштанський ліцей №1;
  • Новобузький ліцей №1;
  • Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7;
  • Южноукраїнський ліцей №4;
  • Первомайська гімназія №3.

Передали транспортні засоби представникам громад начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, радник начальника ОВА з питань освіти Андрій Зінченко та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВАМиколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Крім того, Уряд розподілив з бюджету майже 216 мільйонів гривень, які виділять на шкільні автобуси.

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські
Безпека та розвиток освіти в регіоні: Оксен Лісовий ознайомився з роботою навчальних закладів Миколаївщини
10 шкіл Миколаївщини отримали мікроавтобуси від міжнародних партнерів

Читайте також:

новини

Миколаївська міськрада схвалила збільшення фінансування програми компенсацій за іпотекою до ₴30 млн

Олена Козубовська
новини

Міськрада Миколаєва звернулась до європейських партнерів з проханням підтримати План перемоги Зеленського

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура просить суд накласти арешт на майно керівниці Миколаївської МСЕК, але їй досі не оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївська ОВА

10 шкіл Миколаївщини отримали мікроавтобуси від міжнародних партнерів
Безпека та розвиток освіти в регіоні: Оксен Лісовий ознайомився з роботою навчальних закладів Миколаївщини
Росіяни вдарили дронами по селу на Миколаївщині: загинув чоловік, під атаку потрапили поліцейські

«Мова йде про виживання», — депутати просять Кабмін підвищити зарплатню вчителям у Миколаєві

Миколаїв звернувся до європейських партнерів з проханням підтримати президентський План перемоги

6 годин тому

Заміновані поля: на Миколаївщині реалізують перший держконтракт на розмінування

Головне сьогодні