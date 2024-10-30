Школи Миколаївщини отримали 10 нових мікроавтобусів для підвезення дітей з інклюзивних класів

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

У середу, 30 жовтня, школам Миколаївської області передали 10 мікроавтобусів Volkswagen Multivan (T7), наданих партнерами із землі Нижня Саксонія.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

З цього приводу начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі звернувся до батьків із проханням контролювати використання цих мікроавтобусів за призначенням, а саме для підвезення дітей з інклюзивних класів, забезпечуючи їх комфорт і безпеку.

Нові мікроавтобуси отримали такі навчальні заклади:

Миколаївська гімназія №36;

Миколаївський ліцей №53;

Миколаївська гімназія №57;

Миколаївська гімназія №54;

Новоодеський ліцей №2;

Баштанський ліцей №1;

Новобузький ліцей №1;

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7;

Южноукраїнський ліцей №4;

Первомайська гімназія №3.

Передали транспортні засоби представникам громад начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, радник начальника ОВА з питань освіти Андрій Зінченко та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські школи отримали 10 нових мікроавтобусів, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.

Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.

Крім того, Уряд розподілив з бюджету майже 216 мільйонів гривень, які виділять на шкільні автобуси.