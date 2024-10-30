Школи Миколаївщини отримали 10 нових мікроавтобусів для підвезення дітей з інклюзивних класів
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації
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18:20, 30 жовтня, 2024
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У середу, 30 жовтня, школам Миколаївської області передали 10 мікроавтобусів Volkswagen Multivan (T7), наданих партнерами із землі Нижня Саксонія.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
З цього приводу начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі звернувся до батьків із проханням контролювати використання цих мікроавтобусів за призначенням, а саме для підвезення дітей з інклюзивних класів, забезпечуючи їх комфорт і безпеку.
Нові мікроавтобуси отримали такі навчальні заклади:
- Миколаївська гімназія №36;
- Миколаївський ліцей №53;
- Миколаївська гімназія №57;
- Миколаївська гімназія №54;
- Новоодеський ліцей №2;
- Баштанський ліцей №1;
- Новобузький ліцей №1;
- Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7;
- Южноукраїнський ліцей №4;
- Первомайська гімназія №3.
Передали транспортні засоби представникам громад начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, радник начальника ОВА з питань освіти Андрій Зінченко та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.
Нагадаємо, що 26 липня, передали першу партію з шести шкільних автобусів чотирьом громадам. Новоодеська та Єланецька громади отримали по одному автобусу, а Степівська та Веселинівська громади — по два.
Згодом ще чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.
Крім того, Уряд розподілив з бюджету майже 216 мільйонів гривень, які виділять на шкільні автобуси.
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