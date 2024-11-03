  • неділя

    3 листопада, 2024

  • 6.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві цього року народилося 30 двійнят

З початку року у Миколаєві народилося 30 двійнят, фото з відкритих джерелЗ початку року у Миколаєві народилося 30 двійнят, фото з відкритих джерел

З початку року у Миколаєві народилося 30 двійнят. Торік за той же період зареєстрували 21 двійню.

Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Миколаїв.

За інформацією відомства, у пологових відділеннях медичних закладів міста від початку року з’явилися на світ 1983 дитини. Дівчаток виявилося більше — 1000, тоді як хлопчиків — 983. Серед них 30 двієнь.

«З наукового погляду, двійня чи будь-яка багатоплідна вагітність — це «не нормально», багатоплідна вагітність належить до граничних станів в акушерстві, а от з погляду долі — це щастя та справжнє диво».

Нагадаємо, що з січня по жовтень 2024 року в Одеській області народилось 10 тисяч 567 дітей, серед яких 5 тисяч 424 хлопчики та 5 тисяч 143 дівчинки.

Останні новини про: народжуваність

Протягом минулого тижня у Миколаєві народилось 36 дітей
На Миколаївщині протягом тижня народилось 89 дітей
На Одещині майже за рік народилося понад десять тисяч дітей

Читайте також:

новини

«Полон вбиває»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Даріна Мельничук
новини

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Анна Гакман
новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: народжуваність

На Одещині майже за рік народилося понад десять тисяч дітей
На Миколаївщині протягом тижня народилось 89 дітей
Протягом минулого тижня у Миколаєві народилось 36 дітей

Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування

На Херсонщині під російський обстріл потрапила «швидка»: постраждали водій та фельдшер

36 хвилин тому

Головне сьогодні