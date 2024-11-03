У Миколаєві цього року народилося 30 двійнят

З початку року у Миколаєві народилося 30 двійнят, фото з відкритих джерел

З початку року у Миколаєві народилося 30 двійнят. Торік за той же період зареєстрували 21 двійню.

Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Миколаїв.

За інформацією відомства, у пологових відділеннях медичних закладів міста від початку року з’явилися на світ 1983 дитини. Дівчаток виявилося більше — 1000, тоді як хлопчиків — 983. Серед них 30 двієнь.

«З наукового погляду, двійня чи будь-яка багатоплідна вагітність — це «не нормально», багатоплідна вагітність належить до граничних станів в акушерстві, а от з погляду долі — це щастя та справжнє диво».

Нагадаємо, що з січня по жовтень 2024 року в Одеській області народилось 10 тисяч 567 дітей, серед яких 5 тисяч 424 хлопчики та 5 тисяч 143 дівчинки.