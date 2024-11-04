На Миколаївщині розпочали профілактику сказу: для диких тварин розкидають приманки з вакциною
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- Альона Коханчук
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10:11, 04 листопада, 2024
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У лісах Миколаївщини проводять профілактику сказу. Диким м’ясоїдним тваринам дають принади з вакциною.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.
Профілактичні заходи проводяться на території мисливських угідь Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів.
Фахівці повідомляють, що приманка з вакциною розкидають на узліссях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угідь. В лісах принади розкладаються також на перехрестях доріг на території вирубок.
«Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром 3 см на 5 см із запахом м’ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу та значно покращать епізоотичну ситуацію в регіоні», — йдеться у повідомленні.
Людей просять не забирати приманки та не знищувати їх.
7 жовтня повідомлялося, що на Миколаївщині відкрили сезон полювання через поширення сказу в дикій природі.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за перший квартал 2024 року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.
Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.
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