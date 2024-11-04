На Миколаївщині розпочали профілактику сказу: для диких тварин розкидають приманки з вакциною

На Миколаївщині розпочали профілактику сказу. Ілюстраційне фото з pixabay

У лісах Миколаївщини проводять профілактику сказу. Диким м’ясоїдним тваринам дають принади з вакциною.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.

Профілактичні заходи проводяться на території мисливських угідь Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів.

Фахівці повідомляють, що приманка з вакциною розкидають на узліссях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угідь. В лісах принади розкладаються також на перехрестях доріг на території вирубок.

«Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром 3 см на 5 см із запахом м’ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу та значно покращать епізоотичну ситуацію в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Людей просять не забирати приманки та не знищувати їх.

7 жовтня повідомлялося, що на Миколаївщині відкрили сезон полювання через поширення сказу в дикій природі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за перший квартал 2024 року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.

Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.