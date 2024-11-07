В одній із громад Миколаївщини виявили спалах африканської чуми свиней

У Баштанському районі Миколаївської області виявили АЧС. Фото з відкритих джерел

У Баштанському районі Миколаївської області виявили новий випадок африканської чуми свиней (АЧС). На території балки біля села Покровка знайшли трупи свиней.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Фахівці дослідили залишки свиней та виявили африканську чуму свиней. Тому було затверджено план заходів для запобігання поширення АЧС, а також визначено межі епізоотичного вогнища.

Епізоотичне вогнище є територія балки за 2 кілометри від села Покровка, Казанківської громади, Баштанського району.

До зони захисту в радіусі 5 кілометрів від епізоотичного вогнища ввійшли такі населені села: Покровка, Павлівка, Новолазарівка, Копані, Казанківської громади, а також територія мисливських угідь Казанківського мисливсько-рибацького господарства.

Нагадаємо, що 31 серпня на узбіччі дороги Кропивницьке — Платонове біля 1 кілометра від селища Врадіївка Первомайського району виявили рештки свиней.