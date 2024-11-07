У Первомайську для бюджетних установ може подорожчати опалення
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- Альона Коханчук
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18:33, 07 листопада, 2024
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У Первомайську для бюджетних установ планують затвердити новий тариф на опалення.
Відповідний проєкт рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Первомайської міської ради.
Зазначається, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВКУБІ ПЛЮС» звернулося до виконкому з проханням розглянути тариф.
В документі зазначається, що новий тариф на опалювальний діятиме у 2024-2025 роках. Вартість становитиме 4393,60 гривень за одну гігакалорію теплової енергії. Зазначимо, що минулого опалювального року тариф для бюджетних установ складав 4111,15 гривень за одну гігакалорію теплової енергії.
Нагадаємо, що у вересні виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.
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