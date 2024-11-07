У Первомайську для бюджетних установ може подорожчати опалення

Тариф на тепло. Фото для ілюстрації з сайту gazeta1

У Первомайську для бюджетних установ планують затвердити новий тариф на опалення.

Відповідний проєкт рішення винесено на розгляд виконавчого комітету Первомайської міської ради.

Зазначається, що товариство з обмеженою відповідальністю «АВКУБІ ПЛЮС» звернулося до виконкому з проханням розглянути тариф.

В документі зазначається, що новий тариф на опалювальний діятиме у 2024-2025 роках. Вартість становитиме 4393,60 гривень за одну гігакалорію теплової енергії. Зазначимо, що минулого опалювального року тариф для бюджетних установ складав 4111,15 гривень за одну гігакалорію теплової енергії.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у вересні виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.