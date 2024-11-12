Після перемоги Трампа американки закуповують таблетки для аборту

Після перемоги Дональда Трампа американки більше купують ліки для абортів. Фото: Associated Press

Організації у США, які надають доступ до таблеток для переривання вагітності або інформації про медикаментозний аборт, зафіксували високий попит на такі медикаменти після перемоги на виборах Дональда Трампа.

Про це пише Washington Post.

Aid Access, один із найбільших постачальників таблеток для переривання вагітності, повідомив про 10 тисяч запитів на ліки протягом 24 годин після дня виборів. Це в 17 разів більше, ніж у звичайний день.

Некомерційна організація Just the Pill також повідомила, що з 6 по 8 листопада 22 із 125 замовлень на ліки для переривання вагітності надійшли від жінок, які не були вагітними, а просто хотіли мати їх про запас, що раніше траплялося рідко.

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Інформаційна платформа Plan C, яка надає дані про доступ до ліків для аборту, зареєструвала більше 82 тисяч відвідувачів свого сайту в день виборів, порівняно з приблизно 4-4,5 тисячами щоденних відвідувачів до цього.

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено заявила, що люди усвідомлюють потенційні ризики для доступу до абортів під новою адміністрацією.

Раніше повідомлялось, що Верховний суд США восени 2021 року розглядатиме позову щодо закону штату Міссісіпі, який суттєво обмежив проведення абортів після 15-го тижня вагітності. Рішення суду, де більшість суддів-консерватори, може призвести до обмеження прав жінок на переривання вагітності.

У 2022 році Верховний суд США скасував рішення «Роу проти Вейда», яке захищало право вагітної жінки вибирати — робити чи не робити аборт. Тепер кожен американський штат намагається внести правки у цей закон. Дональд Трамп заявляв, що не підтримує закон про аборти на федеральному рівні. За його словами, це має вирішувати кожен штат окремо.

Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа