Після перемоги Трампа американки закуповують таблетки для аборту
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- Світлана Іванченко
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20:05, 12 листопада, 2024
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Організації у США, які надають доступ до таблеток для переривання вагітності або інформації про медикаментозний аборт, зафіксували високий попит на такі медикаменти після перемоги на виборах Дональда Трампа.
Про це пише Washington Post.
Aid Access, один із найбільших постачальників таблеток для переривання вагітності, повідомив про 10 тисяч запитів на ліки протягом 24 годин після дня виборів. Це в 17 разів більше, ніж у звичайний день.
Некомерційна організація Just the Pill також повідомила, що з 6 по 8 листопада 22 із 125 замовлень на ліки для переривання вагітності надійшли від жінок, які не були вагітними, а просто хотіли мати їх про запас, що раніше траплялося рідко.
Інформаційна платформа Plan C, яка надає дані про доступ до ліків для аборту, зареєструвала більше 82 тисяч відвідувачів свого сайту в день виборів, порівняно з приблизно 4-4,5 тисячами щоденних відвідувачів до цього.
Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено заявила, що люди усвідомлюють потенційні ризики для доступу до абортів під новою адміністрацією.
Раніше повідомлялось, що Верховний суд США восени 2021 року розглядатиме позову щодо закону штату Міссісіпі, який суттєво обмежив проведення абортів після 15-го тижня вагітності. Рішення суду, де більшість суддів-консерватори, може призвести до обмеження прав жінок на переривання вагітності.
У 2022 році Верховний суд США скасував рішення «Роу проти Вейда», яке захищало право вагітної жінки вибирати — робити чи не робити аборт. Тепер кожен американський штат намагається внести правки у цей закон. Дональд Трамп заявляв, що не підтримує закон про аборти на федеральному рівні. За його словами, це має вирішувати кожен штат окремо.
Вибори 47-го президента США
6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.
Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.
Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.
З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.
Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.
А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».
Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.
Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Нагадаємо, що речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.
Нагадаємо, раніше Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.
Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший, син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.
Нагадаємо, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну, через перемогу Трампа
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