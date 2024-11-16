Миколаївська станція переливання крові 16 і 17 листопада працюватиме тільки на видачу компонентів крові
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
3:10, 16 листопада, 2024
-
Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 16 та 17 листопада, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.
Відповідний пост опублікували на сайті станції.
«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.
У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 18 листопада, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
Останні новини про: Донорство