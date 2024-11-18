Жителі понад 10 вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишились без опалення

Ряд вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишаться без опалення. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Фахівці «Миколаївської ТЕЦ» у понеділок, 18 листопада ремонтують тепломагістралі, тому частина містян залишились до вечора без тепла.

Про це повідомили на комунальному підприємстві.

Зазначається, що робітники підприємства виконуватимуть роботи орієнтовно до 21:00.

Тепла тимчасово не буде за такими адресами:

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Заводський район:

вулиця Гліба Бабіча (8 Березня), 105, 105 а, 103,

вулиця Поперечна 9,

вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2 а,

вулиця Шосейна, 83, 84, 105,

вулиця 8-а Поперечна, 1.

Інгульський район:

вулиця 1-а Лінія, 15, 28А, 28Б, 11

вулиця Будівельників, 6

вулиця 9-а Поздовжня, 2, 4, 6

вулиця 8-а Поздовжня, 2, 4

вулиця Шкільна 1

вулиця 11-а Поздовжня, 2

провулок 1-а Лінія, 1/1, 1/2

вулиця Шкільна, 5

вулиця 1-а Лінія, 34, 34А

вулиця 11-а Поздовжня, 31А

проспект Миру, 18А

Нагадаємо, що Департамент ЖКГ Миколаєва створив таблицю, щоб оновлювати дані щодо ситуації з опаленням у місті.

Також нагадаємо, що через два тижні після початку опалювального сезону жителям будинку на вулиці Космонавтів, 68-А, які скаржилися на відсутність тепла, нарешті подали його до квартир.