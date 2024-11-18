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Жителі понад 10 вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишились без опалення

Ряд вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишаться без опалення. Ілюстративне фото з відкритих джерелРяд вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишаться без опалення. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Фахівці «Миколаївської ТЕЦ» у понеділок, 18 листопада ремонтують тепломагістралі, тому частина містян залишились до вечора без тепла.

Про це повідомили на комунальному підприємстві.

Зазначається, що робітники підприємства виконуватимуть роботи орієнтовно до 21:00.

Тепла тимчасово не буде за такими адресами:

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Заводський район:

  • вулиця Гліба Бабіча (8 Березня), 105, 105 а, 103,
  • вулиця Поперечна 9,
  • вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2 а,
  • вулиця Шосейна, 83, 84, 105,
  • вулиця 8-а Поперечна, 1.

Інгульський район:

  • вулиця 1-а Лінія, 15, 28А, 28Б, 11
  • вулиця Будівельників, 6
  • вулиця 9-а Поздовжня, 2, 4, 6
  • вулиця 8-а Поздовжня, 2, 4
  • вулиця Шкільна 1
  • вулиця 11-а Поздовжня, 2
  • провулок 1-а Лінія, 1/1, 1/2
  • вулиця Шкільна, 5
  • вулиця 1-а Лінія, 34, 34А
  • вулиця 11-а Поздовжня, 31А
  • проспект Миру, 18А

Нагадаємо, що Департамент ЖКГ Миколаєва створив таблицю, щоб оновлювати дані щодо ситуації з опаленням у місті.

Також нагадаємо, що через два тижні після початку опалювального сезону жителям будинку на вулиці Космонавтів, 68-А, які скаржилися на відсутність тепла, нарешті подали його до квартир.

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