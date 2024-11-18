Жителі понад 10 вулиць в двох районах Миколаєва до вечора залишились без опалення
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- Альона Коханчук
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11:13, 18 листопада, 2024
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Фахівці «Миколаївської ТЕЦ» у понеділок, 18 листопада ремонтують тепломагістралі, тому частина містян залишились до вечора без тепла.
Про це повідомили на комунальному підприємстві.
Зазначається, що робітники підприємства виконуватимуть роботи орієнтовно до 21:00.
Тепла тимчасово не буде за такими адресами:
Заводський район:
- вулиця Гліба Бабіча (8 Березня), 105, 105 а, 103,
- вулиця Поперечна 9,
- вулиця Євгена Лапчевського (Защука), 2 а,
- вулиця Шосейна, 83, 84, 105,
- вулиця 8-а Поперечна, 1.
Інгульський район:
- вулиця 1-а Лінія, 15, 28А, 28Б, 11
- вулиця Будівельників, 6
- вулиця 9-а Поздовжня, 2, 4, 6
- вулиця 8-а Поздовжня, 2, 4
- вулиця Шкільна 1
- вулиця 11-а Поздовжня, 2
- провулок 1-а Лінія, 1/1, 1/2
- вулиця Шкільна, 5
- вулиця 1-а Лінія, 34, 34А
- вулиця 11-а Поздовжня, 31А
- проспект Миру, 18А
Нагадаємо, що Департамент ЖКГ Миколаєва створив таблицю, щоб оновлювати дані щодо ситуації з опаленням у місті.
Також нагадаємо, що через два тижні після початку опалювального сезону жителям будинку на вулиці Космонавтів, 68-А, які скаржилися на відсутність тепла, нарешті подали його до квартир.
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