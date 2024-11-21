Аварійні відключення скасовані: на Миколаївщині світло вимикатимуть погодинно

По Україні скасували аварійні відключення. Протягом для світло вимикатимуть по черзі.

Про це повідомили в Укренерго.

Діятиме такий графік:

08:00 - 19:00 – дві черги відключень

19:00 - 22:00 – одна черга відключень

Їх застосовуватимуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Київ.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Фахівці працюють над відновленням мереж, пошкоджених під час обстрілів», —йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.