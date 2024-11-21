Аварійні відключення скасовані: на Миколаївщині світло вимикатимуть погодинно
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- Альона Коханчук
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10:00, 21 листопада, 2024
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По Україні скасували аварійні відключення. Протягом для світло вимикатимуть по черзі.
Про це повідомили в Укренерго.
Діятиме такий графік:
- 08:00 - 19:00 – дві черги відключень
- 19:00 - 22:00 – одна черга відключень
Їх застосовуватимуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Київ.
«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Фахівці працюють над відновленням мереж, пошкоджених під час обстрілів», —йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області 21 листопада діють графіки погодинних відключень.
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