Фермери Миколаївщини та Херсонщини отримали понад 1300 рукавів для зберігання зерна

Фермери прифронтових Миколаївської та Херсонської областей отримали понад 1300 зернових рукавів місткістю 200 тонн. Зокрема, аграрії з Миколаївщини отримали 1091 рукав, а з Херсонщини — 217.

Про повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.

Рукави, які отримають аграрії, фото: Віталій Коваль Рукави, які отримають аграрії, фото: Віталій Коваль Рукави, які отримають аграрії, фото: Віталій Коваль

Загалом у програмі взяли участь 1080 фермерів із дев’яти областей України. Вони отримали 5473 рукавів. Найбільшу кількість розподілили серед аграріїв Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, у вересні аграрії Миколаївської області подали 229 заявок на держпідтримку: 217 з території можливих бойових дій та 12 — активних бойових дій.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

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Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.