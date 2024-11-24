Іноземці понад 50 разів користувались електротранспортом Миколаєва: найбільше пасажирів з Польщі
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- Володимир Коваль
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17:30, 24 листопада, 2024
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Протягом останніх 90 днів здійснено 51 оплату за проїзд у трамваях та тролейбусах картками іноземних банків.
Миколаївська міська рада повідомляє, що найбільша кількість оплат здійснена картками польських банків — 16, за ними йдуть картки банків Туреччини (9 оплат) та Великої Британії (5 оплат).
Директор комунального підприємтсва «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що систему оплати за допомогою QR-коду для всіх банків було впроваджено наприкінці минулого року.
— За цей час ми додали й можливість придбання проїзних квитків. А сьогодні ділимось реальною історією, коли нашими можливостями користуються й наші іноземні гості й це надзвичайно приємно, — повідомив Юрій Сметана.
Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає донора, який допоможе за 1,6 мільярда гривень закупити нові трамваї.
Також у Миколаєві планують продовжити будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленському від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна».
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