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Іноземці понад 50 разів користувались електротранспортом Миколаєва: найбільше пасажирів з Польщі

Фото: «МикВісті»Фото: «МикВісті»

Протягом останніх 90 днів здійснено 51 оплату за проїзд у трамваях та тролейбусах картками іноземних банків. 

Миколаївська міська рада повідомляє, що найбільша кількість оплат здійснена картками польських банків — 16, за ними йдуть картки банків Туреччини (9 оплат) та Великої Британії (5 оплат).

Директор комунального підприємтсва  «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що систему оплати за допомогою QR-коду для всіх банків було впроваджено наприкінці минулого року.

— За цей час ми додали й можливість придбання проїзних квитків. А сьогодні ділимось реальною історією, коли нашими можливостями користуються й наші іноземні гості й це надзвичайно приємно, — повідомив Юрій Сметана.

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Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає донора, який допоможе за 1,6 мільярда гривень закупити нові трамваї

Також у Миколаєві планують продовжити будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленському від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна».

 

 

 

 

 

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