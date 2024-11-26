Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Частина вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 26 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Марка Кропивницького;

вул. Артилерійська;

вул. Велика Морська;

вул. 5 Поздовжня;

Херсонське шосе;

вул. Космонавтів;

вул. 10 Лінія;

вул. 9 Лінія;

вул. Квітнева;

пров. Миролюбний;

вул. Нагірна;

вул. Вінграновського.

Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Місячний;

вул. Верхня;

пров. Пшеничний;

пров. Сніжний;

пров. Суднозбиральників;

пров. Суднозбиральників; вул. Матвіївська;

вул. Романа Клімова;

вул. Запорізька;

вул. Артилерійська;

вул. Дорожня;

вул. Польова;

вул. Серебрича;

вул. Бориса Хрестителя;

СТ Північне;

вул. Дачна (Тернівка);

вул. Спортивна;

вул. Молодіжна;

вул. Б. Хмельницького (Тернівка);

вул. Грушевського;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. Супутників;

вул. Повстанська;

вул. Молодіжна;

вул. Ю.Тютюнника;

вул. Вільна;

пров. 2 Молодіжний.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.