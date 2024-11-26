  • вівторок

    26 листопада, 2024

  • -2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Частина вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Частина вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 26 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Артилерійська;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • Херсонське шосе;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. 10 Лінія;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. Квітнева;
  • пров. Миролюбний;
  • вул. Нагірна;
  • вул. Вінграновського.

Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Місячний;
  • вул. Верхня;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Сніжний;
    пров. Суднозбиральників;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Артилерійська;
  • вул. Дорожня;
  • вул. Польова;
  • вул. Серебрича;
  • вул. Бориса Хрестителя;
  • СТ Північне;
  • вул. Дачна (Тернівка);
  • вул. Спортивна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
  • вул. Грушевського;
  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. Супутників;
  • вул. Повстанська;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Ю.Тютюнника;
  • вул. Вільна;
  • пров. 2 Молодіжний.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень

Останні новини про: Відключення електроенергії

Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада
Без світла на Миколаївщині завтра будуть дві черги споживачів, — обленерго
Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада
Реклама

Читайте також:

новини

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва поки що є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада

Юлія Бойченко
новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко
новини

До комунальної власності Миколаєва планують передати два заклади профтехосвіти

Аліна Квітко
новини

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Альона Коханчук
новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

Графік відключень світла у Миколаєві та області 26 листопада
Без світла на Миколаївщині завтра будуть дві черги споживачів, — обленерго
Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада

Через дронову атаку по гуманітарній місії на Миколаївщині у лікарні загинув 30-річний чоловік

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада