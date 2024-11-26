Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 26 листопада, 2024
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Сьогодні, 26 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Артилерійська;
- вул. Велика Морська;
- вул. 5 Поздовжня;
- Херсонське шосе;
- вул. Космонавтів;
- вул. 10 Лінія;
- вул. 9 Лінія;
- вул. Квітнева;
- пров. Миролюбний;
- вул. Нагірна;
- вул. Вінграновського.
Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Місячний;
- вул. Верхня;
- пров. Пшеничний;
- пров. Сніжний;
пров. Суднозбиральників;
- вул. Матвіївська;
- вул. Романа Клімова;
- вул. Запорізька;
- вул. Артилерійська;
- вул. Дорожня;
- вул. Польова;
- вул. Серебрича;
- вул. Бориса Хрестителя;
- СТ Північне;
- вул. Дачна (Тернівка);
- вул. Спортивна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Б. Хмельницького (Тернівка);
- вул. Грушевського;
- пров. 1 Молодіжний;
- пров. Молодіжний;
- пров. Вільний;
- пров. Супутників;
- вул. Повстанська;
- вул. Молодіжна;
- вул. Ю.Тютюнника;
- вул. Вільна;
- пров. 2 Молодіжний.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Згодом, з 18 листопада, в усіх регіонах України почали вимушено застосовувати графіки відключень світла внаслідок російських атак. У Миколаївській області також діють графіки погодинних відключень.
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