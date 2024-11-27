Будьте пильні: як уникнути шахраїв у «Чорну п’ятницю»

29 листопада стартують распродожу, як уникнути шахраїв. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Цієї п’ятниці, 29 листопада, стартують глобальні розпродажі, які щороку приваблюють і українців. Проте, разом із вигідними пропозиціями активізуються й онлайн-шахраї, які полюють на необачних покупців.

Національна поліція України закликає громадян бути уважними, адже кількість фейкових сайтів та пропозицій у соцмережах зростає в рази саме під час сезонних розпродажів.

Основні схеми шахрайства:

Підробні сайти. Зловмисники копіюють дизайн популярних маркетплейсів і заманюють знижками до 90%. Покупець замовляє товар, але ніколи його не отримує. Фішингові посилання. У повідомленнях із «акціями» приховані посилання, які крадуть особисті дані або доступ до банківських рахунків. Суперпропозиції в соцмережах. Після передоплати продавець зникає разом із грошима. Шахрайство з доставкою. Покупець оплачує товар і доставку, проте товар так і не доходить, або ж вимагається повторна оплата «неочікуваних витрат».

Рекомендації від Національної поліції Рекомендації від Національної поліції Рекомендації від Національної поліції

Також, технічні експерти безкоштовної гарячої лінії з кібербезпеки Nadiyno.org підготували поради, які допоможуть уникнути пасток шахраїв:

Перевіряйте сайт на справжність. Звертайте увагу на наявність https , правильність домену, відгуки користувачів. Уникайте сайтів із помилками в текстах та непрацюючими посиланнями.

Звертайте увагу на наявність , правильність домену, відгуки користувачів. Уникайте сайтів із помилками в текстах та непрацюючими посиланнями. Не піддавайтесь на занадто привабливі пропозиції. Якщо ціна значно нижча за ринкову, це може бути пасткою.

Якщо ціна значно нижча за ринкову, це може бути пасткою. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Всі дії (оплата, підтвердження доставки) здійснюйте лише через особистий кабінет на офіційному сайті.

Всі дії (оплата, підтвердження доставки) здійснюйте лише через особистий кабінет на офіційному сайті. Використовуйте накладений платіж. Сплачуйте за товар лише після огляду, уникайте передоплат на карту продавця.

Сплачуйте за товар лише після огляду, уникайте передоплат на карту продавця. Довіряйте тільки перевіреним кур’єрським службам. Якщо продавець пропонує невідомий спосіб доставки, це може бути ознакою шахрайства.

Якщо продавець пропонує невідомий спосіб доставки, це може бути ознакою шахрайства. Уникайте спілкування за межами маркетплейсу. Офіційний чат маркетплейсу забезпечує можливість розслідування у разі інциденту.

Як розпізнати шахрайський сайт чи пропозицію?

Відсутність відгуків або однотипні позитивні коментарі.

Сайт виглядає незвично: змінений брендинг, дивний домен або «акції» з агресивним таймером, які постійно оновлюються.

Продавці з низьким рейтингом або ті, що нещодавно зареєстровані.

Вимоги оплатити напряму на картку без використання офіційних платіжних систем.

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Що робити, якщо вас обдурили?

Негайно звертайтеся до кіберполіції або на гарячу лінію з кібербезпеки. Блокуйте банківську картку та перевіряйте всі транзакції у своєму банківському додатку. Зберігайте всі докази шахрайства (переписку, квитанції, скриншоти).

Пам’ятайте, що тільки ваша обачність — найкращий захист від шахраїв.

Раніше повідомлялось, що житель Миколаєва став жертвою шахраїв в інтернеті, яким перерахував 38 тисяч гривень.