Будьте пильні: як уникнути шахраїв у «Чорну п’ятницю»
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- Світлана Іванченко
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13:45, 27 листопада, 2024
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Цієї п’ятниці, 29 листопада, стартують глобальні розпродажі, які щороку приваблюють і українців. Проте, разом із вигідними пропозиціями активізуються й онлайн-шахраї, які полюють на необачних покупців.
Національна поліція України закликає громадян бути уважними, адже кількість фейкових сайтів та пропозицій у соцмережах зростає в рази саме під час сезонних розпродажів.
Основні схеми шахрайства:
- Підробні сайти. Зловмисники копіюють дизайн популярних маркетплейсів і заманюють знижками до 90%. Покупець замовляє товар, але ніколи його не отримує.
- Фішингові посилання. У повідомленнях із «акціями» приховані посилання, які крадуть особисті дані або доступ до банківських рахунків.
- Суперпропозиції в соцмережах. Після передоплати продавець зникає разом із грошима.
- Шахрайство з доставкою. Покупець оплачує товар і доставку, проте товар так і не доходить, або ж вимагається повторна оплата «неочікуваних витрат».
Також, технічні експерти безкоштовної гарячої лінії з кібербезпеки Nadiyno.org підготували поради, які допоможуть уникнути пасток шахраїв:
- Перевіряйте сайт на справжність. Звертайте увагу на наявність https, правильність домену, відгуки користувачів. Уникайте сайтів із помилками в текстах та непрацюючими посиланнями.
- Не піддавайтесь на занадто привабливі пропозиції. Якщо ціна значно нижча за ринкову, це може бути пасткою.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями. Всі дії (оплата, підтвердження доставки) здійснюйте лише через особистий кабінет на офіційному сайті.
- Використовуйте накладений платіж. Сплачуйте за товар лише після огляду, уникайте передоплат на карту продавця.
- Довіряйте тільки перевіреним кур’єрським службам. Якщо продавець пропонує невідомий спосіб доставки, це може бути ознакою шахрайства.
- Уникайте спілкування за межами маркетплейсу. Офіційний чат маркетплейсу забезпечує можливість розслідування у разі інциденту.
Як розпізнати шахрайський сайт чи пропозицію?
- Відсутність відгуків або однотипні позитивні коментарі.
- Сайт виглядає незвично: змінений брендинг, дивний домен або «акції» з агресивним таймером, які постійно оновлюються.
- Продавці з низьким рейтингом або ті, що нещодавно зареєстровані.
- Вимоги оплатити напряму на картку без використання офіційних платіжних систем.
Що робити, якщо вас обдурили?
- Негайно звертайтеся до кіберполіції або на гарячу лінію з кібербезпеки.
- Блокуйте банківську картку та перевіряйте всі транзакції у своєму банківському додатку.
- Зберігайте всі докази шахрайства (переписку, квитанції, скриншоти).
Пам’ятайте, що тільки ваша обачність — найкращий захист від шахраїв.
Раніше повідомлялось, що житель Миколаєва став жертвою шахраїв в інтернеті, яким перерахував 38 тисяч гривень.
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