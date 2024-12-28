Миколаївська станція переливання крові 28 і 29 грудня працюватиме на видачу компонентів крові
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
3:10, 28 грудня, 2024
-
Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 28 та 29 грудня, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.
Відповідний пост опублікували на сайті станції.
«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.
У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 30 грудня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Останні новини про: Донорство