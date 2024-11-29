Більше 180 тисяч компаній зареєстровані на прифронтовій території: Миколаївщина в трійці регіонів

На прифронтових територіях України зареєстровано 180 253 компанії. Скриншот з Опендатабот

На прифронтових територіях України зареєстровано 180 253 компанії, що складає 13% від загальної кількості бізнесів у країні (понад 1,4 млн).

Про це повідомляють в Опендатабот.

Найбільше бізнесів розташовано в Харківській (понад 69 тисяч), Запорізькій (32 тисячі) та Миколаївській (27 тисяч) областях.

Також зазначається, що 1,1 тисяча компаній функціонують у зонах, де йдуть активні бої та відключено державні реєстри. Ще 25 тис. (14%) перебувають на території активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Переважна більшість зареєстрована на території можливих бойових дій — це 153 тисячі бізнесів.

Раніше повідомлялося, що станом на 2024 рік під санкціями Ради національної безпеки і оборони України перебуває 184 компанії, серед яких 17 бізнесів розташовані в Одеській області.