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Блекаут в Миколаєві: ввечері на маршрути вийдуть тролейбуси з автономним ходом

У Миколаєві випускають на маршрути тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиУ Миколаєві випускають на маршрути тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Сьогодні для вечірніх робочих перевезень КП «Миколаївелектротранс» випускає на маршрути тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів після заряджання з альтернативних джерел. 

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради. 

Напрямки за якими курсуватимуть тролейбуси:

Пушкінське кільце — мкр. Північний (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів):

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  •  від Пушкінського кільця до мкр. Північний: 16:50, 17:10, 17:25, 17:55.
  • від Пушкінського кільця до мкр. Тернівського кільця: 17:40, 18:05, 18:20, 18:45.
  • з мкр. Північний до Пушкінського кільця: 17:15, 17:35, 17:55, 18:20.
  • від Тернівського кільця до Пушкінського кільця:  18:05, 18:30, 18:40, 19:05. 

мкр. Намив — Площа Перемоги  (курсуватиме 10 одиниць тролейбусів): 

  • з мкр. Намив до Площі Перемоги: 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50.
  • з мкр. Намив до Пушкінського кільця: 17:55, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50.
  • з Площі Перемоги до м/н Намив: 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50.
  • з Площі Перемоги до Пушкінського кільця: 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30.
  • від Пушкінського кільця до м/н Намив: 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:20, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15.
  • від Пушкінського кільця до Площі Перемоги: 16:25, 16:40, 16:55, 17:05, 17:10, 17:20, 17:25, 17:35, 17:50, 18:05.

Зазначається, що в тролейбусах можна зарядити свої мобільні пристрої, використовуючи власний USB-кабель.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. 

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