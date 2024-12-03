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В громадах Миколаївщини планують встановити 10 тисяч камер відеоспостереження

У громадах Миколаївщини для посилення безпеки планують встановити 10 тисяч камер відеоспостереження. Архівне фото: «МикВісті»У громадах Миколаївщини  планують встановити  камер відеоспостереження. Архівне фото: «МикВісті»

У громадах Миколаївщини для посилення безпеки планують встановити 10 тисяч камер відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили посилення безпеки у територіальних громадах Миколаївщини. Зазначається, що наразі в області працює близько 900 камер відеоспостереження, але планується розширення системи кількості пристроїв до 10 тисяч одиниць.

«У 2023 році відсоток розкриття злочинів по Миколаївській області складав 47,2 %. Завдяки розбудові системи відеоспостереження і відеоаналітики на сьогодні він збільшився до 49 % (з перспективою збільшення до 56%). Крім того, відсоток розкриття крадіжок з помешкань станом на 2023 рік становив 83,7%, натепер – 91,5% (з перспективою збільшення до 95%)», – сказав позаштатний радник начальника Миколаївської ОВА з цифровізації В'ячеслав Базаренко.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві до системи контролю за безпекою на дорогах планують додати ще дві камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху за 2,6 мільйона гривень. В рамках цієї програми камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста

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