Генсек НАТО застеріг Трампа, що мирна угода по Україні на умовах РФ ставить під загрозу безпеку США

Генсек НАТО Марка Рютте. Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, якщо Україну змусити підписати мирну угоду на умовах, вигідних Росії, то існує серйозна загроза для США з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Про це він попередив обраного президента США Дональда Трампа.

Про це Марк Рютте розповів в інтерв’ю Financial Times. Він також закликав новообраного президента залишатися в Альянсі та продовжувати підтримувати Україну

Він також попередив Дональда Трампа про ризики, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану. За його словами гроші в Ірані йдуть для підтримки «Хезболли» і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону.

Крім того, він зауважив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін «може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)», очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США», — впевнений Марк Рютте.

Крім того, він наголосив на необхідності військового посилення України перед потенційними мирними переговорами, щоб президент Володимир Зеленський почав їх «з позиції сили».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО.

Також Україна відмовляється від альтернативних форматів гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.