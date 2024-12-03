Укрзалізниця скасувала до середини зими низку поїздів з Одеси до Києва та Харкова

Через технічні причини «Укрзалізниця» змінює рух поїздів: скасовано два рейси з Одеси. Архівне фото «МикВісті»

Через технічні причини з 15 грудня по 13 січня «Укрзалізниця» скоригувала рух кількох поїздів, скасувавши три з них.

Як повідомили в компанії, не курсуватимуть поїзди: № 8/7 Одеса — Харків, № 148/147 Одеса — Київ, № 774/773 Київ — Шостка.

Тому на цей час «Укрзалізниця» запропонувала альтернативні маршрути для подорожей:

Київ — Одеса: потяг № 105/106 та № 763/764

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Харків — Одеса: потяг № 059/060

Київ — Шостка: потяг № 786/785 та № 788/787

Крім того, пасажирам пропонують скористатися проміжними станціями.

Для мешканців Полтави:

До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків — Київ або поїздами №15 Харків — Ясіня, №17 Харків — Ужгород, №711 Краматорськ — Київ чи №129 Полтава — Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ — Одеса.

Зворотно: поїзд №106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ — Харків.

Для мешканців Кременчука:

Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ — Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса — Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ — Кременчук.

Для мешканців Черкас:

До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ — Одеса.

Зворотно: аналогічний маршрут.

Також «Укрзалізниця» нагадала, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00. Пасажирам радять планувати подорожі заздалегідь або підключати моніторинг квитків з автовикупом, якщо бажаних квитків залишилось обмаль.

Раніше повідомлялось, що через ремонтні роботи «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів.