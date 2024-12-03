Укрзалізниця скасувала до середини зими низку поїздів з Одеси до Києва та Харкова
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:00, 03 грудня, 2024
-
Через технічні причини з 15 грудня по 13 січня «Укрзалізниця» скоригувала рух кількох поїздів, скасувавши три з них.
Як повідомили в компанії, не курсуватимуть поїзди: № 8/7 Одеса — Харків, № 148/147 Одеса — Київ, № 774/773 Київ — Шостка.
Тому на цей час «Укрзалізниця» запропонувала альтернативні маршрути для подорожей:
Київ — Одеса: потяг № 105/106 та № 763/764
Харків — Одеса: потяг № 059/060
Київ — Шостка: потяг № 786/785 та № 788/787
Крім того, пасажирам пропонують скористатися проміжними станціями.
Для мешканців Полтави:
- До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків — Київ або поїздами №15 Харків — Ясіня, №17 Харків — Ужгород, №711 Краматорськ — Київ чи №129 Полтава — Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ — Одеса.
- Зворотно: поїзд №106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ — Харків.
Для мешканців Кременчука:
- Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ — Одеса.
- У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса — Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ — Кременчук.
Для мешканців Черкас:
- До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ — Одеса.
- Зворотно: аналогічний маршрут.
Також «Укрзалізниця» нагадала, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00. Пасажирам радять планувати подорожі заздалегідь або підключати моніторинг квитків з автовикупом, якщо бажаних квитків залишилось обмаль.
Раніше повідомлялось, що через ремонтні роботи «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів.
Останні новини про: Укрзалізниця