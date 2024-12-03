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У «Дії» відновили бронювання працівників

У «Дії» відновили бронювання працівників. Фото з відкритих джерел.У «Дії» відновили бронювання працівників. Фото з відкритих джерел.

З 1 грудня у додатку «Дія» відновили бронювання працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, процес бронювання співробітників має займати 20 хвилин. Також додаток має підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам.

«Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК», — додав він.

За словами Михайла Федорова, позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в «Резерв+».

Нагадаємо, що 1 грудня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сфері тактичної медицини, підготовки операторів дронів та благодійності. 

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