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Мінекономіки відновило відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання

Мінекономіки відновило відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання.Фото: depositphotosМінекономіки відновило відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання.Фото: depositphotos

Міністерство економіки України для перших семи підприємств оновило статус критично важливих за новими критеріями.

 Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців», — повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що за перші два дні відновлення бронювання через «Дію», компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників. Підприємства, які ще не оновили, але мають діючий статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності вони зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців.

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Так, для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям:

  • мати середню заробітну плату не менше 20 тисяч гривень
  • не мати боргів перед бюджетами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

  • сума сплачених податків має перевищувати 1,5 мільйонів євро,
  • надходження в іноземній валюті — 32 мільйона євро,
  • підприємство має бути стратегічним об'єктом,
  • резидентом «Дія Сіті»,
  • надавати послуги зв'язку зі значними доходами або мати важливе значення для економіки чи потреб громади.

Нагадаємо, що до 15 листопада в Україні планували провести аудит критичних підприємств. До складу комісій включили військових, і в разі виявлення порушень бронювання працівників переглянуть. 

Раніше повідомлялось, що через відсутність бронювання Одеський хлібзавод втрачає працівників. 

«МикВісті» інформували, що Міністерство економіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання.

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