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«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті

«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті. Фото: УНІАН«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті. Фото: УНІАН

«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернет-трафіку в поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». Тепер пасажири можуть безкоштовно використовувати 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с під час подорожей.

Як повідомили у пресслужбі компанії, від моменту запуску Wi-Fi в поїздах «Інтерсіті» ним скористалися вже 750 тисяч пасажирів: кожен другий мандрівник. Загальний обсяг трафіку перевищив 2,3 петабайти.

Найбільше користувачів інтернету підключаються на маршрутах «Київ – Львів», де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу використовують Wi-Fi.

Наразі інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від Укрзалізниці, серед яких 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпани» та 2 поїзди з вагонами МПЛТ.

У вересні повідомлялось, що всі пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» матимуть доступ до інтернету через Wi-Fi. Для того, щоб скористатися Wi-Fi в поїзді, потрібно обрати мережу під назвою WiFi test. Безкоштовним буде 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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