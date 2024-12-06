Вкрали з ремонту укриття в Очкові понад ₴800 тисяч: правоохоронці підозрюють підрядника

Ремонт укриття. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині підрядника підозрюють у привласненні 800 тисяч гривень на ремонті укриття в Очакові.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що у 2023 році Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради замовило поточний ремонт укриття в одному із ліцеїв. Підрядник у свою чергу підробив документи завищивши вартість та обсяги виконаних робіт.

Зазначається, що збитки бюджету міста склали 800 тисяч гривень. За скоєний злочин чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення, передбачених частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно в умовах воєнного стану» та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України «Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей».

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Згідно із даними на сайті для проведення публічних закупівель ProZorro, в червні 2023 року Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради уклало договір на ремонт укриття в «Очаківському ліцеї» за 3 мільйони 881 тисячу 730 гривень. Роботи доручили виконати фізичній особі підприємцю Сінкевич Валентин Іванович.

Також в червні проводили ще один тендер на поточний ремонт внутрішнього опалення укриття будівлі «Очаківського ліцею». Роботи коштували 979 тисяч 357 гривень. Закупівля проводилась без використання електронної системи. Замовник підписав договір з тим самим ФОП Сінкевич Валентин Іванович.

Як раніше повідомлялося, ФОП Сінкевич Валентин Іванович був зареєстрований в Очакові у листопаді 2022 року. Він також отримував підряди від місцевого управління ЖКГ на аварійний ремонт будинків, пошкоджених російськими обстрілами.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «МикВісті» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

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Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Нагадаємо, що протягом 2024 року у Миколаївській області облаштували 164 нових укриття.