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У річки Миколаївщини випустили майже 1,5 тонн мальків риб

У річки Миколаївщини випустили майже 1,5 тонн мальків. Архівне фото: Суспільне. МиколаївУ річки Миколаївщини випустили майже 1,5 тонн мальків. Архівне фото: Суспільне. Миколаїв

В Миколаївській області у водойми випустили 59 тисяч мальків риб.

Як повідомили у Держекоінспекції, зариблення провели на Таборівському водосховищі поблизу сіл Таборівка та Воронівка Вознесенського району.  

Зазначається, що у водойму випустили 40 тисяч молодих товстолобів, це 1 тонна мальків. Крім того, запустили 19 тисяч білого амура, 475 кілограм.

Раніше інспектори повідомляли, що у Первомайську виявили незаконний продаж риби.

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