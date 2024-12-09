У річки Миколаївщини випустили майже 1,5 тонн мальків риб
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- Світлана Іванченко
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23:45, 09 грудня, 2024
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В Миколаївській області у водойми випустили 59 тисяч мальків риб.
Як повідомили у Держекоінспекції, зариблення провели на Таборівському водосховищі поблизу сіл Таборівка та Воронівка Вознесенського району.
Зазначається, що у водойму випустили 40 тисяч молодих товстолобів, це 1 тонна мальків. Крім того, запустили 19 тисяч білого амура, 475 кілограм.
Раніше інспектори повідомляли, що у Первомайську виявили незаконний продаж риби.
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