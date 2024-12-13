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Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, у якої є російський паспорт

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову. Колаж: Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову. Колаж: "Схеми"

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої знайшли паспорт Росії.

Як повідомляє пресслужба ВРП, за це рішення проголосували 13 членів ради.

Рішення ухвалили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України — вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Ще в серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Людмилу Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем».

Зазначимо, що у липні 2023 року «Схеми»  оприлюднили дані про російський паспорт судді Людмили Арестової, який був знайдений в автоматизованій системі «Роспаспорт». Паспорт суддя отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства – які на той момент постійно проживали на півострові – визнавали громадянами Росії.

Також повідомлялося, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріна Літвінова в липні 2002 року стала громадянкою Російської Федерації. Станом на той час вона вже як три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

4 грудня цього року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендувала звільнити суддю Аріну Літвінову.

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