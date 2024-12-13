У Сухопутних військах ЗСУ анонсували масштабні трансформації

Михайло Драпатий. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

В Україні планують трансформувати Сухопутні війська Збройних сил України. Це стосуватиметься військової підготовки, озброєння та управління.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий.

За його словами, передбачається переформатування програм та трансформацію навчальних центрів.

«Більше розробок нового, якісних тренажерів, новітніх методик викладання», — додав він.

Також за його словами, у Сухопутних військах мають відбутися фундаментальні трансформації у системі рекрутингу. Обіцяють запровадити прозору модель набору військовослужбовців «із нульовою толерантністю до корупції», змінять підхід до соціальної підтримки військових.

Також планують цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових. Першими сферами, яких торкнуться трансформації, стануть військовий вишкіл та логістика.

Нагадаємо, що 29 листопада новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначили Михайла Драпатого. Він очолював оперативне угруповання військ «Харків» з травня по вересень цього року.