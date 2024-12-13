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Освітня омбудсменка пропонує залишати школярів на другий рік без згоди батьків

Освітній омбудсмен пропонує залишати школярів на другий рік. Архівне фото Освітній омбудсмен пропонує залишати школярів на другий рік. Архівне фото "МикВісті"

Освітня омбудсменка Надія Лещик пропонує залишати учнів, які погано вчаться, на другий рік навчання за рішенням педагогічної ради, а не за згодою батьків. На її думку, це необхідно для зменшення освітніх втрат.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

На думку освітньої омбудсменки, це дієвий варіант подолання освітніх втрат, щоб дитина «без поспіху і перевантаження здобувала відповідні знання».

«Запропонувала надати можливість закладам освіти в окремих випадках залишати учнів на другий рік навчання за певних умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення має прийматися педагогічною радою, без згоди батьків, але вислухавши їхню думку. Тобто ця пропозиція стосується невеликої кількості дітей. Пропозицію буде сформульовано письмово та надіслано до МОН», — йдеться у повідомленні.

Також Надія Лещик пропонувала запровадити академічні відпустки для школярів за заявою батьків через здобуття середньої освіти у закладі освіти іноземної держави, вагітність та пологи, стан здоров’я, а також відсутність зв'язку з дитиною протягом трьох місяців. Однак цю пропозицію відхилили.

Нагадаємо, що у Миколаєві обіцяють найближчим часом відновити очне навчання у деяких школах і дитячих садочках у віддалених мікрорайонах міста. Мова йде зокрема про такі мікрорайони, як Велика Корениха, Тернівка та Матвіївка.

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