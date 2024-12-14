  • субота

    14 грудня, 2024

  • -5.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • -5.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська станція переливання крові 14 і 15 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 14 та 15 грудня, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 16 грудня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Останні новини про: Донорство

Миколаївська станція переливання крові 7 і 8 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
Миколаївська станція переливання крові запрошує донорів усіх груп
Реклама

Читайте також:

новини

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

Володимир Коваль
новини

Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

Аліна Квітко
новини

У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

Олена Козубовська
новини

Мешканець багатоповерхівки в Миколаєві поскаржився в Мінрегіон та НАЗК через конфлікт за прибудинкову територію

Володимир Коваль

Останні новини про: Донорство

Миколаївська станція переливання крові запрошує донорів усіх груп
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
Миколаївська станція переливання крові 7 і 8 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Графік відключень світла у Миколаєві та області 14 грудня

Анна Гакман

Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

Українці витрачають «тисячу Зеленського» переважно на комуналку і звʼязок, донати — лише 4%

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві