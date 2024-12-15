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Де на Миколаївщині не буде світла 15 грудня: перелік населених пунктів

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

Через планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж частина населених пунктів Миколаївської області залишаться без світла.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць з 08:00 до 16:00:

Богородицьке:

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  • вул. Набережна
  • вул. Херсонська
  • вул. Шевченка

Знам'янка:

  • вул. Ольшанського
  • вул. Східна
  • вул. Пушкіна
  • вул. Суворова

Снігурівка:

  • вул. Л. Українки
  • вул. Єдності
  • вул. Центральна
  • вул. Гетьмана Сагайдачного
  • вул. В. Бойченка
  • вул. Забалка
  • вул. С. Єфремова
  • вул. Шевченка
  • вул. Спартака
  • вул.Центральна

З 08:00 до 17:00 без світла залишиться селище Єланець, а саме:

  • вул. Набережна
  • вул. Шосейна

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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