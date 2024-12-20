У Первомайську встановили новорічну ялинку
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- Даріна Мельничук
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20:12, 20 грудня, 2024
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У центральному парку Первомайська, 20 грудня, встановили новорічну ялинку.
Про це повідомляє Первомайська міська рада.
Зазначається, що рішення прийняли враховуючи побажання місцевих жителів, а також після зустрічі з родинами загиблих героїв та військових, які зараз боронять Україну.
«Під час цієї зустрічі прозвучала важлива думка: попри всі труднощі, у дітей має бути свято. Адже саме заради дитинства, мирного життя та спокійного майбутнього наші захисники стоять у боротьбі з ворогом», — йдеться у повідомленні.
Також вказали, що ялинку придбали в попередні роки. Її встановили завдяки спільним зусиллям міської влади, управління культури, комунального підриємства «Дружби народів» та інших комунальних підприємств.
Нагадаємо, що у Миколаєві не встановлюватимуть новорічну ялинку та проводити загальноміські заходи прийдешніх свят. Це пояснили безпековою ситуацією та станом бюджету.
Водночас у Дніпрі головна ялинка міста встановлена на Кельнському бульварі. А у Харкові головну ялинку встановили на станції метро «Університет». Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.
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