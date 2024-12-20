У Первомайську встановили новорічну ялинку

У Первомайську поставили новорічну ялинку. Фото: Первомайська міська рада

У центральному парку Первомайська, 20 грудня, встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Первомайська міська рада.

Зазначається, що рішення прийняли враховуючи побажання місцевих жителів, а також після зустрічі з родинами загиблих героїв та військових, які зараз боронять Україну.

«Під час цієї зустрічі прозвучала важлива думка: попри всі труднощі, у дітей має бути свято. Адже саме заради дитинства, мирного життя та спокійного майбутнього наші захисники стоять у боротьбі з ворогом», — йдеться у повідомленні.

Також вказали, що ялинку придбали в попередні роки. Її встановили завдяки спільним зусиллям міської влади, управління культури, комунального підриємства «Дружби народів» та інших комунальних підприємств.