Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
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- Даріна Мельничук
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3:10, 27 грудня, 2024
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У пʼятницю, 27 грудня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.
Відповідний пост опублікували на сайті станції.
Усі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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