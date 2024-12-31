У лікарні Миколаєва встановлюють сонячну станцію вартістю понад ₴5 млн

На будівлі лікарні встановлюють сонячну електростанцію. Фото: Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України.

У Миколаєві встановлюють 120 сонячних панелей на даху однієї із лікарень. Загальна вартість проєкту становить понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України.

Зазначається, що проєкт забезпечить енергонезалежність медзакладу та зменшить витрати на електроенергію. Система забезпечить енергоспоживання окремих блоків лікарні протягом щонайменше трьох годин.

Лікарня отримає станцію, яка складається з:

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120 сонячних панелей загальною потужністю 60 кВт

гібридних інверторів на 36 кВт

акумуляторних батарей місткістю 96 кВт·год

Вказується, що загальна вартість проєкту — понад 5 мільйонів гривень. З них 452,5 тисячі гривень покриває співфінансування з бюджету Миколаєва, а решту — надає благодійний фонд міжнародної волонтерської організації Yellowblue Force Foundation за фінансової підтримки шведського благодійного фонду AlbaCare Foundation.

«Щороку станція зможе генерувати близько 60 тисяч кВт/год електроенергії, що дозволить лікарні заощаджувати до 500 тисяч гривень із бюджету. Ця ініціатива є важливим кроком до забезпечення енергонезалежності медзакладів, зокрема в умовах нестабільного енергопостачання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у миколаївському пологовому будинку №3 запрацювала сонячна електростанція для підвищення автономності акушерського відділення.

Нагадаємо, що сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії мали встановити у Миколаївській обласних дитячих лікарнях Баштанки, Березанки, Вознесенська, Миколаївській дитячій лікарні №2, а також ЦПМСД №4 і №6.

Також нагадаємо, що Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.