Уряд ухвалив зміни до порядку мобілізації, — нардеп Гончаренко
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- Володимир Коваль
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16:12, 31 грудня, 2024
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Кабінет Міністрів України оновив правила мобілізації.
Зокрема, зміни стосуються надання відстрочки та коригування даних у додатку «Резерв+», повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, уряд запровадив можливість автоматичного надання відстрочки через додаток «Резерв+» за запитом, а також його автоматичне скасування на основі даних, отриманих через електронну інформаційну взаємодію.
Крім того, з’явилася опція повідомляти про зміну персональних даних не лише особисто, а й шляхом внесення інформації через додаток «Резерв+», зазначив депутат.
До того ж Кабмін визначив, що підозрювані або обвинувачені, які не перебувають під вартою, зобов’язані з’являтися до ТЦК для участі у мобілізації.
«Нарешті від близьких родичів без вісті зниклих не будуть вимагати рішення суду. Достатньо або сповіщення, або витягу з наказу по частині, або витягу з Реєстру», — написав Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив бронювання священнослужителів, перелік посад яких затверджується Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
Також, в «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання військовозобовʼязаних працівників.
15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.
Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.
Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
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