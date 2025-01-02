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За рік у 43 миколаївських школах та садочках пробурили свердловини з системами очистки води

Проблеми з питною водою у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Проблеми з питною водою у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві протягом року у 43 дитячих садках та школах облаштували свердловинами з системами очищення води.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що очищеною водою зі свердловин забезпечені 35 закладів середньої освіти, сім дитячих садочків та один заклад позашкільної освіти. Крім того, 59 закладів облаштовані системами очистки води від водогонів, серед них 16 закладів середньої освіти та 43 дитячих садочки.

Нагадаємо, що у 2025 році Миколаївська міська влада планує збільшити фінансування програми «Доступна вода» до 80,7 мільйонів гривень, що на 16,5 мільйонів більше, ніж у 2024 році.

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