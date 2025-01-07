На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів

Миколаїв напередодні Нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

Сьогодні, 7 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозують місцями туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень становитиме +7° до +12° тепла.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують: