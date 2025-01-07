На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів
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- Даріна Мельничук
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3:10, 07 січня, 2025
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Сьогодні, 7 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозують місцями туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Зазначається, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень становитиме +7° до +12° тепла.
Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща
В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:
- Загартовувати організм заздалегідь;
- Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
- Перед купанням розігріти тіло;
- Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
- Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
- Не пірнайте різко у воду;
- Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
- Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
- Після купання випийте гарячого чаю.
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