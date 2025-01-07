  • вівторок

    7 січня, 2025

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    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.7° Мінлива хмарність

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На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів

Миколаїв напередодні Нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні Нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

Сьогодні, 7 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозують місцями туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0° до +5°, а вдень становитиме +7° до +12° тепла.

Рятувальники закликають дотримуватись безпеки під час купання на Водохреща

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області опублікували правила безпеки під час купання на свято Водохреща, зокрема містянам рекомендують:

  • Загартовувати організм заздалегідь;
  • Купатися лише в спеціально відведених місцях, де здійснюється нагляд рятувальників та медиків;
  • Перед купанням розігріти тіло;
  • Не вживати алкогольні напої перед зануренням у воду;
  • Щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше хвилини;
  • Не пірнайте різко у воду;
  • Після купання розітріть себе рушником і вдягніть сухий одяг;
  • Не допускайте до самостійного купання малолітніх дітей і не залишайте їх без нагляду;
  • Після купання випийте гарячого чаю.

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