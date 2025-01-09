Синоптики прогнозують на Миколаївщині теплу погоду без опадів

Миколаїв напередодні Нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Сьогодні, 9 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південно-західний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +6°, а вдень підніметься від +9 до +14°. У Миколаєві вночі очікується +3° до +5°, вдень — +12° до +14°.

Нагадаємо, 7 січня, в Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С. Попередній рекорд фіксували в 1975 році, він становив +9,9°С.