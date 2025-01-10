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ДБР: Понад 7 тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ

Військові. Архівне фото Військові. Архівне фото "МикВісті"

До лав армії повернулися понад 7 тисяч українських військових, які вперше самовільно залишили свої частини.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, 4 тисячі 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти — триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

«Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року. Згідно з законом, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися до своїх побратимів та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України», — йдеться в повідомленні.

Закон набрав чинності наприкінці листопада 2024 року. Так, командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військового продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Новий дедлайн — 1 березня 2025 року.

Командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.

Нагадаємо, станом на 29 листопада в Миколаївській області 416 військових, які самовільно залишили свої частини, повернулися до лав Збройних сил. 

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