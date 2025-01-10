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На Миколаївщині вночі прогнозують невеликий дощ зі снігом

Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»

У Миколаївській області, 11 січня очікується хмарність з проясненнями. Вночі невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +4°, а вдень підніметься від +3 до +8°. У Миколаєві вночі очікується від 0° до +2°, вдень — +5° до +7°. 

Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C. 

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