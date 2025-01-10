На Миколаївщині вночі прогнозують невеликий дощ зі снігом
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- Даріна Мельничук
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23:15, 10 січня, 2025
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У Миколаївській області, 11 січня очікується хмарність з проясненнями. Вночі невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 6-11 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +4°, а вдень підніметься від +3 до +8°. У Миколаєві вночі очікується від 0° до +2°, вдень — +5° до +7°.
Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.
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