На Миколаївщині за ₴23,2 млн хочуть відремонтувати протирадіаційне укриття

Ремонт укриття. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Новоодеському професійному коледжі планують відремонтувати протирадіаційне укриття за 32,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість ремонту складе 32 мільйони 215 тисяч гривень, які профінансують з державного бюджету.

Скриншот з ProZorro

Згідно з тендерною документацією, приміщення укриття мають відремонтувати до 31 грудня 2026 року. Також передбачено відновлення інженерних комунікацій, вентиляції, освітлення та обладнання, необхідного для тривалого перебування людей.

Наразі приймаються пропозиції від учасників тендеру. Аукціон проведуть 3 лютого, де Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації обере переможця.

Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року у Миколаївській області облаштували 164 нових укриття.