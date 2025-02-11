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Опитування: більшість українських підлітків перевіряють сумнівну інформацію в мережі

Більшість українських дітей і молоді перевіряють сумнівну інформацію в інтернеті.Фото: IstockБільшість українських дітей і молоді перевіряють сумнівну інформацію в інтернеті.Фото: Istock

Більшість українських дітей і молоді перевіряють сумнівну інформацію в інтернеті, що свідчить про зростання медіаграмотності та здатності виявляти шахрайські схеми і дезінформацію.

Як свідчать результати опитування U-Report, кожен третій респондент стикався з інтернет-шахрайством, спробами зламу акаунтів або фішингом.

«Ці результати свідчать про високий рівень цифрової грамотності серед дітей та молоді в Україні. Вона не лише допомагає їм захиститися від онлайн-загроз, а й здобувати навички, необхідні для розвитку цифрової економіки України, яка продовжує зростати навіть під час війни», — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Більше половини тих, хто перевіряє інформацію, аналізують та ідентифікують автора, шукають підтвердження в офіційних джерелах та звертаються до думок людей, яким довіряють, таких як друзі, брати і сестри.

Опитування U-ReportОпитування U-Report

Зазначається, що близько 45% респондентів стикалися з кібербулінгом. Найчастіше діти звертаються по допомогу до батьків, що свідчить про необхідність і батькам підвищувати обізнаність, щоб краще розуміти онлайн-досвід своїх дітей і в разі потреби їх підтримати. Водночас майже кожен п’ятий опитаний зізнався, що не звертається по допомогу в разі кібербулінгу.

Батьки та самі соціальні мережі, на думку опитаних, є основними джерелами інформації про онлайн-загрози, що ще раз підкреслює ключову роль дорослих та відповідальність інтернет-платформ і користувачів у забезпеченні захисту дітей і молоді.

Інфографіка UNICEFІнфографіка UNICEF
Інфографіка UNICEFІнфографіка UNICEF
Інфографіка UNICEFІнфографіка UNICEF

Нагадаємо, за результатами опитування 21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.

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