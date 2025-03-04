Одеситка відсудила у міста ₴75 тис. за дерево, яке впало на її автівку

Дерево, що упало на автомобіль. Фото ілюстративне, узяте з сайту yaizakon.com.ua

Одеситка добилася від міста 75 тисяч гривень компенсації за її пошкоджену автівку, на яку впало дерево.

Відповідне розпорядження мера Одеси про виділення коштів опубліковане на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Дерево впало автомобіль Volkswagen Jetta, що був припаркований у дворі будинку за адресою вулиця Академіка Заболотного, 18, йдеться у матеріалах справи. Суд дійшов висновку, що дерево впало через стовбур, що прогнив зсередини. Водночас, йдеться у матеріалах справи, комунальники вчасно не спиляли уражену частину.

Доводи одеситки суд визнав переконливими, а спроба міської ради оскаржити рішення першої інстанції в апеляційному суді виявилася невдалою.

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Нагадаємо, з початку квітня 2024 року миколаївці почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерева у різних мікрорайонах міста. Зокрема, від сухого гілля на деревах Миколаєва постраждала місцева мешканка Олена. На особисте авто дівчини на вулиці Лягіна впала суха гілка від платану. В результаті на капоті машини з’явились пошкодження.

У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».