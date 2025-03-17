Рубіо розповів про плани США щодо завершення війни в Україні

Марко Рубіо, фото: ukrinform.ua

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про план А і план Б з боку американської сторони щодо завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

— Це складна, трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою складністю. Тож ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли, план такий. План А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, другого етапу, який полягає в тому, щоб посадити усіх за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, враховувало потреби кожного і так далі, — заявив Марко Рубіо.

Він також наголосив, що друга частина плану не буде легкою, але США «не можуть навіть дійти до цієї другої частини, поки не пройдемо першу».

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Марко Рубіо зазначив, що важко домовитися про остаточне припинення війни, поки «вони стріляють один в одного».

За його словами, саме тому президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню.

— Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Це буде нелегко… Ми переходимо до другого етапу, який полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок від обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав це зрозуміти, і він робить усе можливе, щоб покласти цьому край, — сказав Марко Рубіо.

Марко Рубіо назвав «багатообіцяючою» зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним 13 березня.

Нагадаємо, що поїздка Стіва Віткоффа відбулася після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марком Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Під час переговорів Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», і тепер важливо, щоб на це погодилася Москва. Володимир Зеленський наголосив, що 30-денне перемир’я запрацює лише за умови згоди Кремля.

У Москві заявляють, що поки не готові «забігати вперед» у питанні припинення бойових дій. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, напередодні відбулася телефонна розмова між головним радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим і радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом. Також повідомляється, що ввечері 13 березня Володимир Путін може провести міжнародну телефонну розмову.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.