Занедбану будівлю Центрального суду передали у власність Миколаєва

Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті»

Депутати міської ради прийняли у власність Миколаєва стару будівлю Центрального районного суду міста за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49.

Відповідне рішення депутати одноголосно ухвалили під час онлайн-засідання сесії міської ради 29 квітня, пишуть «МикВісті».

Загальна площа об'єкта складає 1144,8 квадратних метра. До цього ця будівля належить Державній судовій адміністрації України.

Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті» Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті» Занедбана колишня будівля Центрального районного суду Миколаєва за адресою вулиця Марка Кропивницького, 49. Фото: «МикВісті»

Після цього депутати міської ради вирішуватимуть подальшу долю будівлі: знести її чи передати на приватизацію, пояснював раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу «Март».

— Це стара будівля, яка знаходиться на перетині вулиці Потьомкінської (нині Кропивницького, — прим.) і вулиці Декабристів (нині Героїв Рятувальників, — прим.). Усі знають, що це споруда, яка розвалюється. Фактично ця будівля вже багато років не експлуатується, суд виїхав звідти. Вона представляє собою загрозу, і судова адміністрація виявила бажання нам її передати. Далі її долю буде визначено депутатами міськради: чи вона буде знесена, чи передана на приватизацію, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

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Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.