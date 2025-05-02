Підготовка до зими: миколаївські ОСББ та управляючі компанії зобов’язані до середини вересня перевірити системи опалення

Гідравлічні випробування систем опалення. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські обслуговуючі компанії та ОСББ розпочали гідравлічні випробування систем опалення у житлових будинках міста. Всі роботи мають завершити до 15 вересня.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Вказується, що ці перевірки допомагають оцінити стан трубопроводів перед новим опалювальним сезоном. Вода подається під високим тиском, що дозволяє виявити слабкі місця та провести необхідний ремонт.

Обслуговуючі компанії та ОСББ зобов’язані провести ці випробування та надати результати теплопостачальному підприємству.

У міськраді додали, що ця процедура необхідна для того, щоб взимку всі будинки отримували тепло без перебоїв. Підготовчі роботи мають бути завершені до 15 вересня 2025 року.

Раніше в «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що планують впродовж року знайти донора для будівництва нової тепломережі на Пограничній за майже пів мільярда гривень.