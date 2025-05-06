Ряжських просить прокуратуру взяти на контроль справу щодо обрізки дерев комунальниками «Парків»: «Не маємо жодної інформації»

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «ЄС» Алла Ряжських. Архівне фото: МикВісті

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «ЄС» Алла Ряжських звернулась до керівництва прокуратури з проханням взяти на особистий контроль розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом неправомірної обрізки дерев працівниками КП «Парки».

Про це йшлось в ході виїзної офлайн-сесії Миколаївської обласної ради у Первомайську, пишуть «МикВісті».

Провадження було відкрите 12 січня, однак, як стверджує Алла Ряжських, за кілька місяців обласна комісія з питань екології так і не отримала жодної офіційної інформації щодо перебігу розслідування.

— Як мешканець обласного центру, я думаю, ви чули про дії профільного міського підприємства «Парки», які часто і густо обурюють жителів міста, викликають численні порушення екологічного законодавства. Наразі відкрито чотири провадження. І ми, як профільна комісія, зобовʼязані розглядати ці питання. Але є до вас таке прохання: дане профільне підприємство єдине, яке за 5 років не надає нам інформації, грубо порушуючи закон про місцеве самоврядування, а саме статтю 351. У вас є відкрита справа №12025153020000009 від 12.01.2025 року. Кілька місяців по цій справі ми не маємо жодної інформації. Я вас прошу, щоб ви взяли під свій особистий контроль, — сказала Алла Ряжських.

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На це виконувач обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Ільченко зазначив, що слідство у справі веде поліція, а розголошувати деталі справи під час досудового розслідування він не може.

— Кримінальне провадження розслідується слідчими відділу поліції №1, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами окружної прокуратури міста Миколаєва. У провадження були внесені відомості на підставі заяви Алли Антонівни. Я хочу повідомити також, що вона у цьому провадженні користується правами заявника, передбачені статтею 60, у звʼязку з чим вона має звертатись з певними запитами та надавати інформацію безпосередньо слідчому і прокурору. Про будь-які процесуальні рішення буде повідомлено на офіційному сайті прокуратури. На жаль, я не можу розголошувати стан досудового розслідування. Справа на контролі, досудове розслідування триває, — відповів Денис Ільченко.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».