Рекрутинговий проєкт «Військо+1» допомагає цивільним визначити свою бригаду

Ініціатива «Військо+1». Фото: благодійний фонд Shields Ukraine

Благодійний фонд Shields Ukraine запустив ініціативу «Військо+1», яка допомагає цивільним приєднатися до Сил Оборони України.

Як зазначають у пресслужбі, проєкт співпрацює з перевіреними військовими частинами, що підтримують новобранців та забезпечують якісне навчання.

Команда допомагає кандидатам на всіх етапах: пояснює структуру, відповідає на запитання, підбирає відповідну бригаду та підтримує у прийнятті рішення.

За 9 місяців до проєкту долучились 12 бригад ЗСУ, НГУ, СБУ та ГУР МОУ, зокрема «Ахіллес», «Хартія», «Рубіж», «Спартан», «Маґура», «Кракен» та інші. За цей час команда отримала 170 анкет, провела 110 співбесід, а 25 людей вже стали частиною Збройних сил.

Зазначається, що проєкт не зобов’язує кандидата вступати до війська, а лише надає необхідну інформацію. Команда допомагає підібрати посаду відповідно до навичок і досвіду, забезпечує підтримку на кожному етапі та особливо опікується жінками-рекрутами, які складають 20% кандидатів, надаючи їм спеціальну броню.

Щоб долучитися необхідно заповнити анкету, пройти співбесіду

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 9 травня до 6 серпня 2025 року.