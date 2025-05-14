Проєкт «Чисте небо»: набір кандидатів для служби у підрозділах ППО з перехоплення ворожих БпЛА.

Для отримання додаткової інформації та з’ясування деталей звертайтесь до контактної особи Миколаївської обласної військової адміністрації — Романа Фісуна за телефоном: 0512 53 32 76.

Кого шукають та які вимоги до кандидатів.

Проходження служби у дивізіоні перехоплювачів безпілотних літальних апаратів:

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Для всіх:

Комунікабельність, організованість, цілеспрямованість, рішучість, гнучкість, бажання стати на захист своєї країни.

Зовнішній пілот (оператор)/штурман:

Освіта: інженер-електронік/радіотехнік; ІТ/програмування; фотографія/відеооператор/медіадизайн; геодезія/картографія; GIS-спеціаліст/аналітик даних тощо.

Досвід роботи (не менше 2-х років): системний адміністратор, програміст, тестувальник (QA), мережевий інженер, монтажники з підключення абонентів інтернет-провайдерів, ремонт електроніки, досвід у відеоіграх, моделюванні, 3D-графіці, VR/AR — формування мислення в тривимірному просторі.

Майстер/механік:

Досвід роботи: автомеханік, слюсар, робота на СТО, механік промислової сфери, навички в саперній справі тощо.

Водій:

Орієнтування в просторі. Наявність категорій В1, В, С1, С.

Досвід роботи: не менше 2-х років водіння автотранспорту.

Оператор РЛС:

Навички користування комп’ютером, знання базових питань у фізиці. Досвід роботи: робота з радіоапаратурою.

Що пропонують:

Служба виключно з обраної професії.

Навчання та робота на сучасній та інноваційній техніці.

Повне матеріально-технічне забезпечення.

Якісна підготовка.

Регулярні ротації бойових підрозділів для можливості відпочинку.

Визначений термін військової служби.

Постійний професійний ріст.

Висока заробітна плата та соціальний пакет.

Питання, які задають найчастіше.

1.Який рівень заробітної плати у дивізіоні?

Від 21 500 грн + нараховується 30 000 грн/міс пропорційно за кожен день несення бойового чергування. Плюс допомога для оздоровлення, винагорода за збиті ворожі цілі, район виконання завдання в зоні бойових дій (для прифронтових областей).

2.Чи є відпустка для бійців підрозділу?

Передбачена відпустка 30 діб на рік з можливістю виїзду за кордон. Також може надаватися відпустка за станом здоров’я чи за сімейними обставинами.

3.Чи можу я міняти обрану військову професію під час служби у підрозділі?

Так, це можливо. Крім того, передбачений кар’єрний ріст та просування по службі.

4.На який строк підписується контракт у підрозділі?

Перший контракт підписується на три роки, або до закінчення мобілізації.