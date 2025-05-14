Проєкт «Чисте небо»: набір кандидатів для служби у підрозділах ППО з перехоплення ворожих БпЛА
- Пресреліз
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- Миколаївська ОВА
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15:40, 14 травня, 2025
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Проєкт «Чисте небо»: набір кандидатів для служби у підрозділах ППО з перехоплення ворожих БпЛА.
Для отримання додаткової інформації та з’ясування деталей звертайтесь до контактної особи Миколаївської обласної військової адміністрації — Романа Фісуна за телефоном: 0512 53 32 76.
Кого шукають та які вимоги до кандидатів.
Проходження служби у дивізіоні перехоплювачів безпілотних літальних апаратів:
Для всіх:
Комунікабельність, організованість, цілеспрямованість, рішучість, гнучкість, бажання стати на захист своєї країни.
Зовнішній пілот (оператор)/штурман:
Освіта: інженер-електронік/радіотехнік; ІТ/програмування; фотографія/відеооператор/медіадизайн; геодезія/картографія; GIS-спеціаліст/аналітик даних тощо.
Досвід роботи (не менше 2-х років): системний адміністратор, програміст, тестувальник (QA), мережевий інженер, монтажники з підключення абонентів інтернет-провайдерів, ремонт електроніки, досвід у відеоіграх, моделюванні, 3D-графіці, VR/AR — формування мислення в тривимірному просторі.
Майстер/механік:
Досвід роботи: автомеханік, слюсар, робота на СТО, механік промислової сфери, навички в саперній справі тощо.
Водій:
Орієнтування в просторі. Наявність категорій В1, В, С1, С.
Досвід роботи: не менше 2-х років водіння автотранспорту.
Оператор РЛС:
Навички користування комп’ютером, знання базових питань у фізиці. Досвід роботи: робота з радіоапаратурою.
Що пропонують:
- Служба виключно з обраної професії.
- Навчання та робота на сучасній та інноваційній техніці.
- Повне матеріально-технічне забезпечення.
- Якісна підготовка.
- Регулярні ротації бойових підрозділів для можливості відпочинку.
- Визначений термін військової служби.
- Постійний професійний ріст.
- Висока заробітна плата та соціальний пакет.
Питання, які задають найчастіше.
1.Який рівень заробітної плати у дивізіоні?
Від 21 500 грн + нараховується 30 000 грн/міс пропорційно за кожен день несення бойового чергування. Плюс допомога для оздоровлення, винагорода за збиті ворожі цілі, район виконання завдання в зоні бойових дій (для прифронтових областей).
2.Чи є відпустка для бійців підрозділу?
Передбачена відпустка 30 діб на рік з можливістю виїзду за кордон. Також може надаватися відпустка за станом здоров’я чи за сімейними обставинами.
3.Чи можу я міняти обрану військову професію під час служби у підрозділі?
Так, це можливо. Крім того, передбачений кар’єрний ріст та просування по службі.
4.На який строк підписується контракт у підрозділі?
Перший контракт підписується на три роки, або до закінчення мобілізації.
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