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Проєкт «Чисте небо»: набір кандидатів для служби у підрозділах ППО з перехоплення ворожих БпЛА

Проєкт «Чисте небо»: набір кандидатів для служби у підрозділах ППО з перехоплення ворожих БпЛА.

Для отримання додаткової інформації та з’ясування деталей звертайтесь до контактної особи Миколаївської обласної військової адміністрації — Романа Фісуна за телефоном: 0512 53 32 76.

Кого шукають та які вимоги до кандидатів.

Проходження служби у дивізіоні перехоплювачів безпілотних літальних апаратів:

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Для всіх:

Комунікабельність, організованість, цілеспрямованість, рішучість, гнучкість, бажання стати на захист своєї країни.

Зовнішній пілот (оператор)/штурман:

Освіта: інженер-електронік/радіотехнік; ІТ/програмування; фотографія/відеооператор/медіадизайн; геодезія/картографія; GIS-спеціаліст/аналітик даних тощо.

Досвід роботи (не менше 2-х років): системний адміністратор, програміст, тестувальник (QA), мережевий інженер, монтажники з підключення абонентів інтернет-провайдерів, ремонт електроніки, досвід у відеоіграх, моделюванні, 3D-графіці, VR/AR — формування мислення в тривимірному просторі.

Майстер/механік:

Досвід роботи: автомеханік, слюсар, робота на СТО, механік промислової сфери, навички в саперній справі тощо.

Водій:

Орієнтування в просторі. Наявність категорій В1, В, С1, С.

Досвід роботи: не менше 2-х років водіння автотранспорту.

Оператор РЛС:

Навички користування комп’ютером, знання базових питань у фізиці. Досвід роботи: робота з радіоапаратурою.

Що пропонують:

  • Служба виключно з обраної професії.
  • Навчання та робота на сучасній та інноваційній техніці.
  • Повне матеріально-технічне забезпечення.
  • Якісна підготовка.
  • Регулярні ротації бойових підрозділів для можливості відпочинку.
  • Визначений термін військової служби.
  • Постійний професійний ріст.
  • Висока заробітна плата та соціальний пакет.

Питання, які задають найчастіше.

1.Який рівень заробітної плати у дивізіоні?

Від 21 500 грн + нараховується 30 000 грн/міс пропорційно за кожен день несення бойового чергування. Плюс допомога для оздоровлення, винагорода за збиті ворожі цілі, район виконання завдання в зоні бойових дій (для прифронтових областей).

2.Чи є відпустка для бійців підрозділу?

Передбачена відпустка 30 діб на рік з можливістю виїзду за кордон. Також може надаватися відпустка за станом здоров’я чи за сімейними обставинами.

3.Чи можу я міняти обрану військову професію під час служби у підрозділі?

Так, це можливо. Крім того, передбачений кар’єрний ріст та просування по службі.

4.На який строк підписується контракт у підрозділі?

Перший контракт підписується на три роки, або до закінчення мобілізації.

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