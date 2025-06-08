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Зеленський закликав реагувати на сигнали тривоги найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав українців обов’язково зважати на повітряну тривогу найближчими днями.

Про це він сказав у новому відеозверненні.

«Дякую всім, хто б’ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше у Reuters із посиланням на офіційних осіб США повідомило, що Росія готує відповідь на українську спецоперацію «Павутина». 

За словами одного з джерел, час можливої атаки поки невідомий, але вона може відбутися вже найближчими днями. При цьому, ймовірно, це буде «асиметричний» удар — тобто не обов’язково такий самий, як українська операція.

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