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У кількох містах України проходять акції на підтримку НАБУ та САП

Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske

Увечері 30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі проходять мітинги з вимогою посилити повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У Києві на акцію біля театру Франка, попри дощ, зібралися близько 400 людей. Вони скандували «Корупція вбиває», «Влада — це народ», «Руки геть від НАБУ» та співали гімн, пише «Радіо Свобода».

За даними hromadske, до протестувальників приєднався народний депутат Ярослав Железняк.

— Варто очікувати прийняття закону, яким героїчно, потужно і нестримно президент Зеленський разом з коаліцією виправить все те, що вони так само героїчно, потужно і нестримно натворили 22 липня, — прокоментував журналістам Ярослав Железняк.

У Запоріжжі, Харкові та інших містах учасники тримають плакати й також виступають проти тиску на антикорупційні органи. Учасники акцій закликають Верховну Раду ухвалити законопроєкт №13533, який розширює повноваження НАБУ і САП.

Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Денис Булавін / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Денис Булавін / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Денис Булавін / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Денис Булавін / hromadske
Акція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadskeАкція протесту на підтримку НАБУ та САП у Києві. Фото: Ксюша Савоскіна / hromadske

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

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Згодом, після того, як президент Володимир Зеленський подав свій законопроєкт щодо незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативні.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.  Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.

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